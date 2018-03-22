Трассу "Дон" открыли для пассажирского транспорта

Ограничение движения для пассажирского транспорта на участке трассы М4 "Дон" снято. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

Тем не менее, главное управление МЧС по региону настоятельно рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Ограничительные меры были введены с 777 по 1026 километр с вечера 18 марта из-за тяжелой погодной обстановки. На дорогах дежурят пять поисково-спасательных подразделений МЧС.