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22.03.2018 11:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Трассу "Дон" открыли для пассажирского транспорта

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)

Ограничение движения для пассажирского транспорта на участке трассы М4 "Дон" снято. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

На трассе М4 "Дон" растянулась 50-километровая пробка

Тем не менее, главное управление МЧС по региону настоятельно рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Ограничительные меры были введены с 777 по 1026 километр с вечера 18 марта из-за тяжелой погодной обстановки. На дорогах дежурят пять поисково-спасательных подразделений МЧС.

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