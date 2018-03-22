Сотрудник челябинских теплосетей задержан за взятку в полмиллиона

В Челябинске по подозрению в получении взятки задержан главный инженер МУП "ЧКТС". При обыске у подозреваемого обнаружено более 30 миллионов рублей, сообщили в четверг в СК региона.

- Следствием установлено, что в 2017 году подозреваемый получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 460 тысяч рублей за приемку выполненных работ по заключенным контрактам, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Подозреваемый задержан. В ходе проведения обысков у него изъяты более 30 миллионов рублей в различной валюте. Действия квалифицированы по статье о взятке в крупном размере, предусматривающей наказание на срок от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом, 60-кратным размеру взятки, отметили в следственном ведомстве.

Добавим, что ранее МУП "ЧКТС" попадал под прицел правоохранительных органов в связи с аферой по выводу 340 миллионов рублей, к которой, по мнению следствия, причастен бывший глава администрации Челябинска Сергей Давыдов.