Необычные экспонаты появились в музее города Дегтярска - снимки, сделанные с американских шпионских самолетов над территорией СССР в 50-е годы прошлого века. На одном - изображение стратегического объекта, пункта ПВО, на другом - сердце страны, Московский Кремль. Объекты максимально приближены, рассмотреть можно и деревья вокруг ракетной шахты, и кремлевские башни. Сейчас, в эру космического мониторинга, эти кадры воспринимаются не так трепетно, как в середине прошлого века. Но все равно остается неприятное ощущение от того, что нас так детально изучали.

Безымянный герой

Снимки попали в краеведческую экспозицию небольшого уральского городка по "шпионским" каналам. Привез их в Дегтярск сын Пауэрса, того самого летчика-разведчика, сбитого во время полета над Свердловском 1 мая 1960 года.

- Передаю их как память о том сложном периоде холодной войны. Эти фотографии уже рассекречены, и я могу не переживать, что после возвращения меня накажут за разглашение государственной тайны, - заверил Гэри Пауэрс-младший уральцев, собравшихся на встречу с гостем из США.

Шахтерский Дегтярск с одной из самых громких шпионских историй прошлого века связан, можно сказать, кровно. Здесь на городской окраине в те драматические дни разбился истребитель, ведомый советским летчиком Сергеем Сафроновым. Старший лейтенант по тревоге взлетел из Кольцово, чтобы перехватить шпионский U-2. Уральские ракетчики приняли истребитель Сафронова за вражеский объект и сбили его, другая ракета попала в нужную цель - самолет Пауэрса.

О поимке американского шпиона дегтярцы, как и все советские люди, вскоре узнали из сообщения ТАСС. А вот судьба Сафронова десятилетиями оставалась государственной тайной. На все детали операции "Перехват" наложили гриф "совершенно секретно". И даже за обсуждение на кухне инцидента можно было угодить в кабинеты спецслужб.

- Я тогда работал шахтером, в забое с ребятами говорили о погибшем летчике. Поднимаюсь на поверхность, а меня, не дав умыться, сразу в КГБ потащили на беседу о патриотизме. Потом три месяца контролировали, - вспоминал житель Дегтярска Владимир Плащенко.

За годы секретности эта история превратилась в легенду о безымянном герое, ценой своей жизни спасшем город и сотни людей.

- По воспоминаниям очевидцев, такое забыть нельзя. Казалось, истребитель пикирует прямо на центральную улицу, по которой шла демонстрация. Но горящая машина внезапно выровнялась: пилот пытался увести ее подальше от жилых кварталов, - описала нам события того рокового Первомая руководитель дегтярского музея Татьяна Тимонина. - Люди побросали плакаты и побежали за дымящимся самолетом. Истребитель сумел дотянуть до березовой рощи на окраине и носом врезался в землю, оставив воронку в десятки метров. Рядом с ней подбежавшие к месту крушения увидели окровавленного летчика, висящего на стропах парашюта. Подоспевшие военные оцепили территорию и удалили свидетелей.

Только в начале двухтысячных годов благодаря настойчивости дегтярских краеведов, а также родных и сослуживцев героя были рассекречены обстоятельства гибели Сергея Сафронова. На центральной аллее города, где проходят демонстрации и народные шествия, установили памятник старшему лейтенанту. На его открытие приезжала ныне покойная вдова летчика Анна Сафронова. Она передала местному музею личные вещи мужа: мундир, планшет пилота, шлемофон - и выразила уральцам признательность за поддержку, благодаря которой она перестала быть вдовой засекреченного героя.

По следам отца

К этому памятнику Пауэрс-младший во время визита в Дегтярск возложил цветы. Красные гвоздики, по его словам, искренняя дань памяти летчику, защищавшему родину. Ведь у холодной войны тех времен тоже есть жертвы. Жертвой противостояния держав Пауэрс считает и своего отца, сбитого в уральском небе: он тоже был военным и выполнял приказ.

- Я приехал для того, чтобы пройти по трагическому пути отца и познакомиться с как можно большим количеством людей, которые его знали, - заявил журналистам в екатеринбургском аэропорту Кольцово Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший. И тут же отправился на окраину небольшой деревни Поварня, где, по ставшим уже хрестоматийными данным, 1 мая 1960 года рухнул в капустное поле американский U-2.

Сам Пауэрс на высоте 10 километров сумел катапультироваться. После приземления лазутчика повязали прибежавшие из села мужики и передали сотрудникам КГБ.

В Америке плохо знают не только историю сбитого Пауэрса, но и весь послевоенный период отношений между США и СССР

Ни одного участника тех событий Пауэрс-младший не встретил. Более того, с огорчением узнал, что на месте жесткой посадки уже и поля-то никакого нет: оно застраивается коттеджами. Зато окунуться в эпоху СССР американцу удалось в соседнем селе Чудово, где местные жители создали народный музей. Уральские краеведы добыли через военных списанную ракету класса "земля-воздух" ЗРК С-75 и учебный МИГ-19. Сын шпиона не уставал делать рядом с ними селфи, а директор музея Виктор Овчинников показывал гостю, где находится Америка.

Как признался уральцам Гэри, деятельность отца и для него самого долгое время была тайной. Тот всегда называл себя только пилотом. В 8 лет Пауэрс-младший узнал, что отец работал в ЦРУ, а потом нашел информацию о нем в энциклопедии.

- Мама простыми словами рассказала, что произошло с отцом, я сказал "хорошо" и пошел играть, - вспоминает Гэри.

В 1977 году Пауэрс-старший погиб при крушении вертолета, и только тогда, по словам сына, он начал понимать, что не у каждого мальчика папа летал над Советским Союзом, был сбит и сидел в тюрьме.

Небо на замке

Еще одно открытие поразило Гэри: в самой Америке люди плохо знают не только историю сбитого Пауэрса, но и весь послевоенный период отношений между США и СССР. Поэтому сын разведчика создал музей холодной войны, написал несколько книг и выступает с лекциями в школах. Чтобы противостояние на повторилось. Ведь наши страны были союзниками во Второй мировой войне, и, несмотря на противоречия, важно продолжать сотрудничество.

На Урале Пауэрс-младший помимо места падения посетил четыре музея, где детально изучил события того майского дня, рассмотрел обломки U-2, фотографии отравленной иглы, которой американский шпион должен был убить себя в случае захвата. Кстати, после обмена на советского разведчика Пауэрса на родине встретили холодно: обвиняли в трусости за то, что он не совершил самоубийство.

Впрочем, по мнению некоторых историков, в успешном исходе операции по перехвату шпиона были заинтересованы некие политические силы в США. Дескать, они "слили" информацию о полете U-2, и самолет, не доступный для радаров, засекли и сумели сбить. Версия спорная. Тем не менее первомайский перехват действительно стал переломным моментом в создании эффективной системы ПВО. Благодаря сведениям, полученным после захвата Пауэрса, небо над Советским Союзом, куда американские крылатые разведчики летали без страха, оказалось закрытым для шпионов. А секретные снимки, вроде тех, что Пауэрс-младший подарил дегтярцам, - историческими артефактами.

Справка "РГ"

Пилотируемый Пауэрсом U-2 пересек Государственную границу СССР в 5.36 по московскому времени 1 мая 1960 года в двадцати километрах юго-восточнее города Кировабада Таджикской ССР на высоте 20 км. В 8.53 под Свердловском самолет был сбит ракетами класса "земля-воздух" из ЗРК С-75. После ареста Пауэрс провел 21 месяц во Владимирском централе. В 1962 году вернулся в США после обмена на советского разведчика полковника Рудольфа Абеля.

За героические действия во время операции "Перехват" 30-летний старший лейтенант Сергей Сафронов посмертно награжден орденом Красного Знамени. Награду семье передали только после 2000 года. За проведенный разведывательный полет Фрэнсис Гэри Пауэрс был удостоен государственных наград также спустя 40 лет после тех исторических событий. Его семье вручили боевой орден "Серебряная звезда". Кроме того, у Пауэрса была медаль военнопленного и медаль директора ЦРУ.