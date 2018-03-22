США объявят о новых мерах в сфере торговли в отношении Китая

Американский президент Дональд Трамп объявит о новых торговых мерах США в отношении Китая в связи с его торговой политикой. Об этом говорится в сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха.

"Завтра (в четверг) президент объявит о шагах, которые он решил предпринять на основании расследования, проведенного представителем США на торговых переговорах (Робертом Лайтхайзером), в отношении действий со стороны властей Китая, приводящих к дисбалансу рынка", - цитирует ТАСС заявление Шаха.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон также рассматривал приписываемые Пекину случаи "кражи американских технологий и интеллектуальной собственности".

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп планирует ввести пошлины на ряд товаров из КНР в размере 60 миллиардов долларов. В список входят около 100 наименований продукции, для производства которой Китай якобы "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну", или вынудил передать ее "в обмен на доступ к своему рынку".

Между тем Пекин готовит ответные меры против Вашингтона в связи с планами Трампа, пишет газета The Wall Street Journal. Китай, по данным издания, может ввести пошлины на американские продукты сельского хозяйства. Речь, в частности, идет о сое, сорго и живых свиньях.