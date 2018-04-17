На МКАД сгорело девять автомобилей

Вечером во вторник крупный пожар произошел на МКАД: по свидетельству очевидцев, сгорели одновременно девять автомобилей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МЧС, инцидент произошел в районе 92 километра на внутренней стороне кольца. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что машины горели не на самой магистрали, а на стоянке в Медведково. Там сначала загорелся мусор, после чего пламя перекинулось на припаркованные автомобили. В ГУ МЧС отметили, что данных о пострадавших не поступало.