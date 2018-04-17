На МКАД сгорело девять автомобилей

Новости

В Турции в седьмой раз продлили режим ЧП 05:02
Венесуэла выразила протест из-за вмешательства во внутренние дела 04:44
Вашингтон опроверг арест глав космической отрасли Украины в США 04:31
МАК: Ми-8 в Хабаровске рухнул из-за столкновения с антенной мачтой 04:19
Белый дом: Трамп не общался напрямую с Ким Чен Ыном 04:17
Небензя: Французская резолюция по Сирии является несвоевременной 03:39
Посольство РФ назвало "дезинфекцию" в Солсбери уничтожением вещдоков 03:17
Госдеп: РФ продлила разрешение на пролеты американских лайнеров 02:57
В Саудовской Аравии откроется общественный кинотеатр 02:35
Представители США обсудили с лидером КНДР его встречу с Трампом 02:21
Молодые люди в масках устроили погром в центре Еревана 02:17
Рядом с центральным вокзалом в Берлине нашли бомбу 01:42
США заявили о планах провести с РФ встречу по вопросу пролетов лайнеров 01:25
Небензя: Боевики несколько лет держали в заложниках Восточную Гуту 00:52
ООН: В сирийской Ракке разрушены почти все здания 00:48
При столкновении танкеров у берегов Сингапура произошла утечка бутана 00:28
Посольство в Лондоне прокомментировало новую версию инцидента в Солсбери 17.04.2018
Роскомнадзор расширил список сайтов, проверенных из-за блокировки Telegram 17.04.2018
Трамп рассмотрит пять мест для возможной встречи с лидером КНДР 17.04.2018
Из-за возгорания двигателя самолета в США погиб человек, 19 ранены 17.04.2018
СМИ: В ДТП с участием автомашины полиции в Москве пострадал один человек 17.04.2018
Русский союз Латвии впервые подал заявку на первомайскую манифестацию 17.04.2018
В Одессе в результате стрельбы пострадали три человека 17.04.2018
Минобороны заявило о завершении гуманитарной операции в Восточной Гуте 17.04.2018
Иранский вертолет потерпел крушение в Персидском заливе 17.04.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире
Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос мэру Москвы Сергею Собянину
Задайте вопрос мэру Москвы Сергею Собянину
17.04.2018 18:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На МКАД сгорело девять автомобилей

Текст: Сергей Бабкин

Вечером во вторник крупный пожар произошел на МКАД: по свидетельству очевидцев, сгорели одновременно девять автомобилей.

В Петербурге посреди моста сгорела иномарка

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МЧС, инцидент произошел в районе 92 километра на внутренней стороне кольца. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что машины горели не на самой магистрали, а на стоянке в Медведково. Там сначала загорелся мусор, после чего пламя перекинулось на припаркованные автомобили. В ГУ МЧС отметили, что данных о пострадавших не поступало.

Главное сегодня

Госдеп: РФ продлила разрешение на пролеты американских лайнеров
Сенатор США: Асаду нет никакого смысла использовать химоружие
Посольство РФ назвало "дезинфекцию" в Солсбери уничтожением вещдоков
В Кремле не удивились паузе в череде американских санкций
Роскомнадзор опроверг сбои на сторонних сайтах из-за блокировки Telegram