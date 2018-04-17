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17.04.2018 04:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Интернат в ЕАО, где умерли 8 пациентов, оказался пожароопасным

Текст: Юрий Батин

Многочисленные нарушения пожарной безопасности выявлены при проверке в Биробиджанском психоневрологическом интернате, где умерли восемь пациентов, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Еврейской автономной области.

В сообщении отмечено, что эти нарушения могли повлечь негативные последствия для граждан.

Кроме того, вопреки требованиям законодательства, регламентирующего порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, в учреждении не оказалось необходимого оборудования. Всего при проверке сотрудники прокуратуры недосчитались семи наименований.

После гибели пациентов психинтерната в ЕАО завели дело

Как следует из информации пресс-службы надзорного органа, установлены факты несоблюдения требований к хранению лекарственных препаратов и медицинских изделий. В том числе в процедурной обнаружены лекарства с истекшим сроком годности. С нарушением требований закона осуществляется ведение специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету.

Нарушались здесь и трудовые права работников, которые вынуждены были обратиться к прокурору области с просьбой провести личный прием.

В адрес директора интерната Олега Василенко внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших нарушения.

Кроме того, в отношении ОГБУ "Биробиджанский психоневрологический интернат" и его руководителя прокуратурой возбуждено четыре дела об административных правонарушениях.

Напомним, в период с 15 по 30 марта 2018 года в этом учреждении скончалось восемь подопечных. Региональным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела, расследование которых взято прокурором области на личный контроль.

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