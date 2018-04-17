Морскую переправу на Сахалин закрыли из-за шторма

Паромная переправа Холмск (Сахалинская область) - Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сахалинское морское пароходство.

Как пояснили в пароходстве, идет циклон, действие которого будет распространяться по всему Татарскому проливу.

По данным синоптиков, сегодня в проливе скорость ветра достигает 12 м/с, высота волн более 2 метров. Завтра ветер усилится до 15 м/с.

Предполагается, что движение паромов будет закрыто до четверга, в этот день ожидается улучшение погоды.