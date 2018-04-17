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17.04.2018 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мэр Уфы назвал возможную причину гибели пяти человек в колодце

Текст: Гульназира Ишбердина

Совмещение канализационных и водопроводных коммуникаций могло стать причиной гибели пяти сотрудников ресторана в Уфе. Об этом сообщил глава городской администрации Ирек Ялалов в ходе оперативного совещания.

Фото: Анна Чистякова/РГ
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По словам градоначальника, на территории ресторана вместо отдельных трасс водопровода и канализации, была проложена общая линия коммуникации. Таким образом, совмещенный колодец, в канале которого проходили водопроводные и канализационные линии, и привел к смерти сотрудников.

По мнению Ялалова, подобная конструкция сама по себе была "смертельной бомбой", и трагедия произошла бы рано или поздно.

Напомним, ЧП произошло на прошлой неделе. Один из сотрудников ресторана  спустился в колодец, чтобы открыть водопровод, но потерял сознание из-за скопившихся газов. Чтобы помочь коллеге, в колодец спустились ещё пять сотрудников, но они также потеряли сознание. В итоге медикам удалось спасти только одного из мужчин, все остальные погибли.

По данному факту следственный комитет РБ возбудил уголовное дело.

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