В Тольятти школьница умерла после посещения фитнес-клуба

В Тольятти проводится проверка по факту гибели 11-летнего ребенка, госпитализированного из фитнес-клуба в бессознательном состоянии. Об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.

ЧП произошло поздно вечером в субботу, 14 апреля, в спортивном учреждении на проспекте Степана Разина Автозаводского района Тольятти. Девочка потеряла сознание прямо в зале, где шло занятие. Ее увезли в больницу, но врачам не удалось спасти ребенка.

Причины смерти сейчас выясняют следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет ясно, будет ли возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено.