В Омской области при взрыве газа в жилом доме погиб мужчина

Один человек погиб, еще двое госпитализированы в результате хлопка газа, который стал источником пожара в жилом доме райцентра Таврическое.

- По предварительным данным, причина возгорания - неосторожное обращение 46-летнего хозяина квартиры с газовым баллоном. В результате сам мужчина погиб, а его жена и семилетняя дочь госпитализированы с незначительными телесными повреждениями, - сообщили "РГ" в региональном СУ СК РФ.

Сигнал о возгорании в трехквартирном доме в дежурную часть поступил накануне поздно вечером.

- К моменту прибытия пожарных происходило интенсивное горение двух квартир, частично обрушилась кровля, - сообщили в ГУ МЧС России по Омской области. - Пожар ликвидирован в 23.02 по местному времени. Одна из квартир спасена. Для тушения были задействованы четыре спецавтомобиля, девять пожарных, том числе звено газодымозащитной службы.

Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Между тем

В последнее время взрывы газовых баллонов регулярно становятся причиной гибели людей в Омской области. С декабря прошлого года произошло четыре таких инцидента, в результате погибли шесть человек, еще 14 получили ожоги и другие травмы.