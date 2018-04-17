Видео: МЧС шокировали "танцы" девушки на разрушающемся льду Байкала

В МЧС по Иркутской области прокомментировали распространившийся в Сети ролик, где девушка устроила шоу на разрушающемся льду Байкала.

Главный государственный инспектор региона по маломерным судам Дмитрий Миронов назвал поведение девушки, перепрыгивающей с одной льдины на другую, "аттракционом человеческой глупости".

- Одно неловкое движение могло стоить ей жизни. Глубина у берега порой достигает порядка трех метров, а плотное скопление льдин вряд ли позволило бы ей выбраться, - пояснил инспектор.

Дмитрий Миронов отметил, что это далеко не первый случай нынешней весной, когда люди "испытывают лед на прочность вопреки здравому смыслу".

Так, 12 апреля в Усольском районе мужчина гулял по льду, игнорируя запрещающие знаки. В итоге он провалился в воду в 15 метрах от берега - спасти его не удалось.

В МЧС напомнили, что в связи со сложной сезонной ситуацией на водоемах инспекторы ГИМС переведены в режим повышенной готовности. Весь личный состав будет контролировать ситуацию (в том числе в выходные и праздничные дни) вплоть до полного таяния льда.