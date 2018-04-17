В Петербурге посреди моста сгорела иномарка

В Петербурге посреди Большого Обуховского моста, который в народе называют просто Вантовым, дотла сгорела иномарка. По счастливой случайности никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 13.35. Очевидцы рассказали, что в крайнем правом ряду со внешней стороны моста внезапно вспыхнул автомобиль Volvo.

Водитель чудом успел выскочить из машины. Поначалу он пытался потушить ее сам, однако запаса его огнетушителя не хватило, чтобы справиться с огнем. Затем на помощь ему поспешили проезжавшие мимо автомобилисты, но их усилия также были тщетны. К тому времени салон уже полыхал вовсю, а столб черного дыма был заметен издалека - кому-то даже показалось, что горит сам мост.

В итоге салон выгорел полностью, от иномарки остался только покореженный каркас. В 14.09 подоспевшие спасатели - девять пожарных на двух спецмашинах - погасили огонь. Сведений о пострадавших не поступало.