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17.04.2018 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове задержали незаконно обналичившую миллиард рублей группу

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)

Ростовские полицейские пресекли деятельность группы из шести человек, подозреваемых в обналичивании денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Хабаровчанин незаконно обналичил 900 млн рублей

В состав организованной группы входили директор фирмы, торгующей овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер организации по дистрибуции металла и трое безработных.

Подозреваемые использовали реквизиты двух десятков подконтрольных компаний и 14 индивидуальных предпринимателей. По предварительной информации, фигуранты уголовного дела подделывали платежные поручения и предоставляли их в налоговую инспекцию.

Около одного миллиарда рублей по этой схеме оказалось выведено в теневой сектор.

Уголовное дело возбудили по статье "неправомерный оборот средств платежей". Ее санкции предусматривают лишение свободы сроком до шести лет.

Правоохранители провели обыски в домах участников группы и в подконтрольных обществах в трех регионах: Ростовской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае. Полицейские и бойцы Росгвардии изъяли учредительные документы, финансовую отчетность, банковские карты, электронную технику и печати.

В 14 ростовских банках наложены аресты на 45 расчетных счетов подставных организаций.

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