Тюменский СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме

Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по факту происшествия в Заводоуковске, где вчера вечером в частном жилом доме взорвался бытовой газ.

Напомним, ЧП произошло накануне вечером на улице Киевской. Судя по имеющимся у следователей фото, от деревянной постройки мало что осталось - взрыв и пожар уничтожили дом полностью. в результате происшествия пострадали три человека (по уточненным данным, один из них несовершеннолетний).

"Женщина 1971 года рождения, ее взрослый сын и 16-летняя девочка получили множественные ожоги. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей", - передает пресс-служба регионального СК.

По данным департамента здравоохранения области, двух самых тяжелых пациентов в ближайшее время планируется транспортом Центра медицины катастроф перевезти в тюменскую клинику.

Между тем в Заводоуковске на место происшествия работают следователи-криминалисты.

Расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ), продолжается.