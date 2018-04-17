В Тюменской области три человека пострадали от взрыва газа

В Заводоуковске в частном доме на улице Киевской взорвался бытовой газ. Пострадали три человека - их доставили в больницу.

"Начавшийся пожар тушил 31 спасатель, задействовали 9 единиц спецтехники. Причина и ущерб устанавливаются", - передает пресс-служба МЧС по Тюменской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения, у одной пациентки небольшие ожоги, у двоих других пострадавших, по предварительным данным, обожжено около 35-40 процентов тела. Они находятся в реанимации, на процедуре искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

В самое ближайшее время, как только позволит состояние пострадавших, их транспортом Центра медицины катастроф отправят в Тюмень в ожоговое отделение местной клиники.