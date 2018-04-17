В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на "скорую"

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в нападении на бригаду медиков.

Инцидент произошел 15 апреля. Около половины седьмого вечера в полицию сообщили о конфликте между некими молодыми людьми и водителем кареты "скорой помощи", которая прибыла по вызову к дому на улице Пехотинцев.

"Когда медработники поднялись в квартиру к пациенту, шофер остался за рулем. Во дворе были двое нетрезвых парней, они подошли к машине. Один из них несколько раз ударил мужчину - у него остались ссадины и ушибы. После этого нападавший с приятелем скрылись, а пострадавший заявил о случившемся в органы внутренних дел", - рассказали в отделение по связям со СМИ городского управления МВД.

За считанные часы стражи порядка установили личности хулиганов и задержали их. Это местные жители 1998 и 1992 годов рождения. Один из них ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, а вот второй (старший из приятелей) уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Именно он избил работника скорой медицинской помощи.

В отношении приятелей составили административные протоколы, так они находились в общественном месте в состоянии опьянения. А любитель без причины помахать кулаками стал фигурантом дела по статье 116 УК РФ - "Побои". До суда он будет под подпиской о невыезде.