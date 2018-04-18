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18.04.2018 18:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фигурантке по делу о ДТП в Балашихе отказали в отсрочке приговора

Текст: Сергей Бабкин

Осужденной по делу о резонансном ДТП в Балашихе не удалось добиться отсрочки приговора. Как сообщает РИА Новости, Железнодорожный суд Подмосковья отклонил ходатайство Ольги Алисовой: она просила отложить наказание, пока ее ребенку не исполнится 14.

Этот процесс в СМИ, напомним, назвали "делом о пьяном мальчике". Ольга Алисова в одном из дворов Балашихи насмерть сбила на Hyundai Solaris 7-летнего мальчика. Первоначально в крови ребенка эксперт выявил алкоголь - именно поэтому история стала известна всей стране.

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Впоследствии довод медработника был полностью опровергнут. Суд первой инстанции приговорил Алисову к трем годам колонии-поселения, это приговор остался в силе после апелляции.

Сейчас стало ясно, что отсрочки наказания не будет. Суд учел, что у ребенка осужденной будет опекун, пока женщина останется изолированной от общества. В решении также говорится об общественной опасности преступления Алисовой.

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