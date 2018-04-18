Под Смоленском задержали 80 тонн санкционных яблок и груш

Сотрудники ФТС задержали четыре грузовика с фруктами без сопроводительных документов, сообщил "Интерфаксу" представитель Смоленской таможни Владимир Сафонов.

Контрафактный груз нашли в Хиславичском районе. 80 тонн яблок и груш пытались ввезти в Россию на четырех грузовиках. Сопроводительные и фитосанитарные документы на фрукты отсутствовали.

- В трех фурах, судя по маркировке на таре, находились польские яблоки и груши. Сейчас решается вопрос о возбуждении административных дел против перевозчиков, а груз будет уничтожен, - рассказал Сафонов.

Происхождение яблок из четвертого грузовика на месте установить не удалось, груз передан сотрудникам управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.