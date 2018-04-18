В Москве полицейские изъяли у мужчины 5 кг наркотиков

Столичные наркополицейские совместно с инспекторами ГАИ на одной из московских спецтрасс задержали 34-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере. Об этом сообщила начальник пресс-центра московской полиции Екатерина Гузь.

- В ходе отработки оперативной информации полицейские задержали автомобиль с подозреваемым на 74 километре МКАД. Им оказался ранее судимый мужчина, временно проживающий в Подмосковье. При досмотре автомобиля оперативники обнаружили и изъяли 2 пакета с веществом неизвестного происхождения в виде порошка. Согласно проведенной экспертизе, изъятое является наркотическим средством - героином, массой около 2 килограммов, - рассказала Гузь.

По ее словам, позже в съемной комнате, где проживал подозреваемый, были обнаружены и изъяты пневматический пистолет, двое наручников, электронные весы, кофемолка и 3 полимерных свертка с веществом, которое, согласно проведенному исследованию, также признано наркотическим средством - героином, массой около 3 килограммов. Общий вес изъятого наркотика составил около 5 килограммов.

Мужчина арестован. Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков. Подозреваемому грозит 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.



