В Петербурге из-за сбоя закрыли пять станций метро

В метро Петербурга на "красной" линии произошел сбой в движении поездов.

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, по техническим причинам закрыт вход на станции "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Пушкинская", "Чернышевская" и "Балтийская". Вход на станцию метро "Кировский завод" ограничен.

Движение по "красной ветке" оказалось разорванным. В северной части составы следуют от "Девяткино" до "Площади Ленина". В южном направлении - от "Нарвской" до "Автово".

Поезда ходят с увеличенными интервалами, пассажиры пишут в социальных сетях, что им приходится ждать на платформе по 10-20 минут.