На Кубани столкнулись семь машин

На Кубани произошло ДТП с участием семи автомобилей. Один человек погиб, а еще четверо были госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария случилась около 3.00 ночи в Гулькевичском районе Кубани, на 102-м километре трассы "Кавказ", недалеко от села Новоукраинское. Там столкнулись автомобиль "Газель" и большегруз. Ехавшие за ними машины начали останавливаться, чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП, и в этот момент в группу машин врезалась грузовая фура: ее водитель не заметил притормозившие автомобили и людей на дороге. В результате в аварии пострадало семь автомобилей - четыре легковых и три грузовых.

- В результате этого массового ДТП погиб человек - 46-летний водитель автомобиля Toyota, - рассказал оперативный дежурный ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Причем сама Toyota не получила повреждений: водитель вышел из машины и его сбило на трассе во время аварии. Еще четыре человека, получившие различные травмы, были доставлены в больницу.

По данным полиции, трасса, где произошло ДТП, не перекрывалась, а машины в скором времени убрали с проезжей части. Движение регулировали сотрудники краевого ГИБДД. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.