В Ростове задержали группу ипотечных мошенников

В Ростове-на-Дону сотрудники регионального управления полиции обезвредили организованную преступную группу, которая занималась мошенничеством с ипотечными кредитами. Задержаны семь человек, еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники, используя данные владельцев квартир, переоформляли право собственности на недвижимость гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. С этой целью они изготавливали поддельные договоры дарения или купли-продажи. Кроме того, участники группы похищали денежные средства банка-кредитора, оформляя ипотеку на подставных лиц, не имеющих постоянного заработка", - рассказала Ирина Волк.

Всего было выявлено восемь фактов противоправной деятельности. Предварительная сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" и "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".