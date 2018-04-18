На Урале нарушителя ПДД задержали с применением оружия

Сотрудникам свердловского управления ГИБДД пришлось применить табельное оружие во время погони за нарушителем по трассе Пермь - Екатеринбург минувшей ночью. Об этом сообщил официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых.

- Чудом обошлось без жертв: водитель иномарки грубо нарушал ПДД и представлял реальную угрозу для других участников дорожного движения, - рассказал "РГ" Горелых.

Преследовать Nissan Tiida стражи порядка начали около 02.50 еще на территории Екатеринбурга. Экипаж неоднократно требовал нарушителя остановиться, но тот призывы через громкоговоритель игнорировал. На Белореченской к погоне присоединился второй наряд ДПС.

- Когда автомобиль выехал на пермский тракт, один из инспекторов выстрелил в воздух. Увидев, что водитель даже не притормозил - сделал еще несколько выстрелов по колесам. И только когда все четыре были пробиты, Nissan остановился в поселке Новоалексеевка на улице Буденного. Все, кто находился в машине (а там было пять человек), бросились врассыпную, но были пойманы полицейскими. Иномарка оказалась в угоне, - рассказал полковник Горелых.

Четверо из сидевших в салоне мужчин раньше уже были судимы за кражи, а один из них - еще и за изнасилование. Водитель, который, кстати, никогда не получал права, по внешним признакам находился в состоянии опьянения.

Начата проверка, по итогам которой будет возбуждено уголовное дело об угоне автомобиля. В отношении водителя за отказ пройти медосвидетельствование составлен протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ, санкция которой предусматривает до пятнадцати суток ареста.