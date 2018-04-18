Суд не вернул певице Юлии Началовой водительские права

Певице Юлии Началовой не удалось оспорить лишение водительских прав на 1,5 года, сообщает РИА Новости. Соответствующее решение оставил в силе Дорогомиловский суд Москвы.

Как уже писала "РГ", прав Началову лишали со скандалом. В декабре инспекторы ГИБДД остановили ее Lexus и попросили автоледи "дунуть в трубку", но она отказалась. При понятых оформили протокол и передали административное дело в мировой суд. Певицу лишили прав и выписали штраф 30 тысяч рублей. С этим решением девушка не согласилась и подала жалобу.

На рассмотрение апелляции Началова не пришла. Ее адвокаты просили отменить решение первой инстанции и отправить дело на новое рассмотрение. Однако председательствующая Галина Таланина оснований для этого не нашла.