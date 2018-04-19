Костромской вор решил стать полицейским и получил срок

Суд в Костроме вынес обвинительный приговор по делу о воровстве кандидату в сотрудники МВД, которого вывели на чистую воду во время тестирования на полиграфе.

Как сообщает пресс-служба Свердловского райсуда Костромы, двое местных жителей оказались на скамье подсудимых по делам о краже шуруповерта, циркулярной пилы и бензопилы. Совершенные преступления удалось выявить во время трудоустройства костромича в правоохранительные органы, при проведении психо-физиологического исследования с использованием полиграфа.

- Соискатель на должность честно ответил на вопрос психолога, проводившего исследование, о совершении им когда-либо хищений чужого имущества, - сообщили в суде.

Кандидат в полицейские рассказал специалисту о том, что кражами занимался не в одиночку, а с другом, который уже имел криминальный опыт. После завершения тестирования кандидату сообщили, что для работы в правоохранительных органах он не годен. А вскоре вместе с другом вызвали на допрос в качестве подозреваемых и возбудили уголовное дело о краже.

Когда несостоявшийся полицейский ознакомился с материалами уголовного дела, он не стал отпираться и полностью признал вину, попросив рассмотреть дело в особом порядке.

Суд признал обоих друзей виновными в воровстве чужого имущества. "Горе-полицейского" приговорили к году лишения свободы условно, а его приятеля, с учетом рецидива преступлений, - к двум с половиной годам реального заключения в колонии общего режима.

Подельника-рецидивиста взяли под стражу в зале суда. Его защита с приговором не согласилась и заявила о намерении подать апелляционную жалобу.