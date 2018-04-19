Мосгорсуд оставил 19 апреля без изменения приговор бывшему директору Росграницы Дмитрию Безделову и другим фигурантам дела о хищении почти 500 миллионов рублей.

Мещанский райсуд столицы Москвы в конце прошлого года признал Безделова виновным и приговорил к девяти годам колонии. Другие фигуранты дела получили сроки наказания от двух с половиной до восьми лет. Суд снял с них обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем, вот поэтому и сроки заключения меньше, чем просил прокурор. Всего по делам о хищении при обустройстве границы были осуждены девять обвиняемых.

Из всех фигурантов дела только один признал свою вину, и то частично. Уголовные дела о хищении почти полмиллиарда рублей в отношении Безделова и восьми других фигурантов изначально были разделены. Оба дела по решению суда первой инстанции были направлены в прокуратуру для объединения, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил оба дела обратно в Мещанский суд для рассмотрения.

По версии следствия и по данным судебного разбирательства, к преступной деятельности Безделов привлек своего заместителя Бориса Хайтовича, руководителя госдирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олега Сенкевича и начальника управления обустройства объектов госграницы Данилу Вавилова. С сентября 2009 года по май 2013 года они похитили более 490 миллионов рублей.