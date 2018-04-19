В центре Москвы угнали Rolls-Royce за 16 миллионов

В Москве возбудили уголовное дело по факту угона элитного Rolls-Royce, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы.

Владелец автомобиля представительского класса сообщил, что Rolls-Royce еще в прошлом году угнали из Гранатного переулка в центре Москвы. Стоимость машины представительского класса составила 16,5 миллиона рублей. Кроме того, с той же парковки был угнан минивэн Mercedes Viano за 3 миллиона рублей.

В рамках расследования организованы все необходимые оперативные мероприятия, отметили в главке полиции.