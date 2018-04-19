Руководителей банка на Камчатке заподозрили в краже четырех млрд

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких должностных лиц камчатского филиала одного из банков. Как рассказали "РГ" в УМВД России по Камчатскому краю, их подозревают в злоупотреблении полномочиями и, как следствие, в хищении более четырех миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело. О каком именно финансовом учреждении идет речь, силовики пока не сообщают.

Как выяснили следователи, была создана целая преступная группа. В числе участников - 62-летний директор филиала банка и его 48-летний заместитель, а также 39-летний владелец группы компаний, в состав которой входит кредитное учреждение, и его доверенное лицо.

Работали злоумышленники с размахом и в течение нескольких лет, но по весьма нехитрой схеме: на основании подложных документов выдавали заведомо невозвратные кредиты, забирая при этом часть денег.

Задерживали махинаторов при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии, причем одновременно в нескольких городах - Петропавловске-Камчатском, Москве и Калининграде.

Три фигуранта уголовного дела дали подписку о невыезде, четвертый находится под домашним арестом.