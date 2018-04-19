Экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода заключили под стражу

Нижегородский районный суд заключил под стражу бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, в начале 2012 года Привалов и экс-глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов получили от предпринимателя взятку в 17 миллионов рублей. Бизнесмен собирался построить крематорий, для чего требовалось выделение земельного участка. Также деньги якобы были заплачены за общее покровительство.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения, бывший чиновник заключен под стражу на два месяца - до 16 июня 2018 года.

В настоящее время место нахождения Олега Кондрашова не установлено, он объявлен в розыск. По предварительным данным, он может быть за границей.

Напомним, Владимир Привалов в мае 2017 года уже был осужден на пять лет условно по части 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Чиновника признали виновным в том, что он по заниженной стоимости продал акции ОАО "ТЭК-НН", принадлежавшего муниципалитету. В результате этого городской казне был причинен ущерб на 173 миллиона рублей.