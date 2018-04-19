В Башкирии из-за возгорания в детсаду эвакуирован 191 ребенок

191 ребенка эвакуировали сегодня сотрудники детского сада №4 в Агидели из-за повалившего со стороны подсобного помещения дыма.

Персонал не стал дожидаться приезда пожарных, а, услышав, сигнал тревоги, быстро вывел детей на улицу.

По информации ГУ МЧС РБ, сигнал о возгорании поступил в 11 часов. Система пожарной сигнализации сработала четко.

Позже выяснилось, что ничего страшного не произошло: загорелся мусор в ведре, расположенном около входной группы. Еще до прибытия пожарных сотрудники детского учреждения сами потушили огонь.