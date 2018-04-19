В Петербурге националистов признали виновными в десятках преступлений

В Петербурге суд присяжных вынес обвинительный вердикт 18 горожанам, признанным виновными в возбуждении ненависти и вражды, грабеже, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, уничтожении и похищении паспорта. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице, 14 из 18 молодых людей - несовершеннолетние.

По данным следователей, организатор собрал преступную группу из единомышленников, разделявших нетерпимость к выходцам из Азии и районов Кавказа.

- С декабря 2012 года по ноябрь 2014 года злоумышленники совершили 36 преступлений: одно убийство, шесть эпизодов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 17 эпизодов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, четыре преступления, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, три разбоя, три грабежа и два уничтожения и похищения паспорта, - отметили в ГСУ.

Следователи провели больше сотни экспертиз, опросили свыше ста свидетелей, а объем уголовного дела за два с половиной года вырос до 91 тома. Приговор пока не вынесен - присяжные лишь устанавливают виновность подсудимых, а меру наказания определяет суд.