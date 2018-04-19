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19.04.2018 09:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителю Ямала дали 11 лет за убийство брата

Текст: Татьяна Воробьева

Житель Приуральского района ЯНАО признан виновным в убийстве собственного брата.

Преступление было совершено 18 декабря 2017 года в селе Белоярске. В квартире, где проживало несколько семей, вспыхнула ссора: 26-летний пьяный мужчина начал конфликтовать с женой старшего брата, а когда тот вступился за супругу, завязалась драка.

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"Так как старший брат был физически сильнее, младший вооружился сначала одним ножом, потом, когда сломал его, вторым. От полученных множественных ранений 29-летний мужчина скончался на месте", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Ямало-Ненецкого автономного округа.

Суд счел собранные правоохранительными органами доказательства достаточными и признал ямальца виновным в убийстве родственника (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Во время предварительного следствия и в суде молодой человек признал свою вину и раскаялся. Ему назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима.

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