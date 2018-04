Перечень дополнен

Организации и физические лица,

включенные в Перечень организаций

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности

к экстремистской деятельности или

терроризму, на основании подпунктов

6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального

закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем,

и финансированию терроризма"

Организации

1. AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE* (Al Kawthar Co.; Al Kawthar Company; Al-Kawthar Hawala), Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.

Физические лица

1. SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR* (Hajji Salim Al-Shaklar; Saleem Al-lfri; Salim Mansur; Salim Mansur Mustafa; Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri), 20.02.1962 г. р., a) Baghdad, Iraq b) Tel Afar, Nineveh Province, Iraq DOB: a) 20 Feb. 1962 b) 1959, a) Baghdad, Iraq b) Tel Afar, Nineveh Province, Iraq DOB: a) 20 Feb. 1962 b) 1959

2. UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI* (Omar Mahmood Irhayyim; Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh; Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi; Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym; Umar Mahmud Arhaym; Umar Mahmud Rahim; Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi; Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi; Umar al-Kubaysi), 16.06.1967 г. р., Al-Qaim, Al-Anb Province, Iraq DOB: a) 16 Jun. 1967 b) 1 Jan. 1967, Al-Qaim, Al-Anb Province, Iraq DOB: a) 16 Jun. 1967 b) 1 Jan. 1967

Организации и физические лица,

включенные в Перечень организаций

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности

к экстремистской деятельности или

терроризму, на основании подпунктов

1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АБДРАХМАНОВ ДАНИС МУХАМЕТЗАРИФОВИЧ*, 27.05.1979 г.р., Г. ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

2. АБДУЛАЕВА ДИНАРА ФАРИДОВНА*, 24.04.1987 г.р., Г. АСТРАХАНЬ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

3. АБДУЛГАЛИМОВА ФАРИДА НАВРУЗОВНА*, 12.07.1961 г.р., ПОС. БЕЛИДЖИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

4. АБДУЛКЕРИМОВА НИНАХАНУМ ХИДИРБЕГОВНА*, 06.04.1994 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

5. АБДУЛЛАЕВА ТАРАФЕТ ИСРАФИЛОВНА*, 13.10.1992 г.р., С.ДЖЕМИКЕНТ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН РОССИЯ;

6. АБДУХАЛИЛОВ ХАЙРУЛЛА МАМАСАДЫКОВИЧ*, 19.10.1983 г.р., КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА;

7. АБУЕВ МАХМЕТ АЛЬВИЕВИЧ, 15.08.1964 г.р., П. КУШМУРУН СЕМИОЗЕРНЫЙ РАЙОНА КУСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ;

8. АБУЗЯРОВА АСТУ МАНЕ*, 09.05.1990 г.р., С. КУЛАКОВКА ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

9. АВЧАЕВА АЛЬБИНА ИЛИГЕДДИНОВНА*, 24.02.1987 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

10. АГАЕВ РУСЛАН РАСУЛОВИЧ*, 05.07.1990 г.р., С. ГЕДЖУХ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;

11. АГАРЗАЕВ НАМИК ФАРХАД ОГЛЫ*, 23.02.1996 г.р., ПОС. АКСАРАЙСКИЙ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

12. АГАСАЛИМОВ ТАГИР ГАСАНБЕГОВИЧ*, 19.11.1986 г.р., С. БЕРИКЕЙ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

13. АДИЕВ АЗАТ ГАЛИМЗЯНОВИЧ*, 06.01.1978 г.р., С. НОВОЕ ИБРАЙКИНО АКСУБАЕВСКОГО РАЙОНА ТАТАРСКОЙ АССР;

14. АИТОВ ЕРЖАН УМЕРЗАКОВИЧ, 21.03.1976 г.р., СТ ЦВИЛЛИНГА СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

15. АЙМУХАМЕДОВ РАХИМЖАН АДЫЛОВИЧ, 27.09.1966 г.р., С. ЖАНАТАЛАП БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

16. АКБАТЫРОВ ТУЛЕГЕН БАКТКАЛИЕВИЧ, 28.01.1989 г.р., С. ПРИВОЛЬНОЕ ИЛЕКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

17. АЛБАКОВ ИЛЬЯС АБДУЛМУТАЛИБОВИЧ*, (АЛБАКОВ ИЛЬЯС АБДУЛМУТАЛОВИЧ), 15.06.1987 г.р., Г. НАЗРАНЬ ЧИАССР;

18. АЛБАКОВ ИСМАИЛ УМАРОВИЧ*, 19.10.1973 г.р., Г. КОКЧЕТАВ КАЗАХСКОЙ ССР;

19. АЛБАКОВ РАШИД ТАГИРОВИЧ*, 29.06.1991 г.р., СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

20. АЛИЕВ АЛИЛ МАГОМЕДОВИЧ*, 14.01.1986 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

21. АЛИЕВ МУРАД ИСРАИЛОВИЧ*, 20.12.1987 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

22. АЛИЕВ МУРОД АЛИЕВИЧ*, (САЙМУРАДОВ ХОЧИМЖОН АЛИЕВИЧ; САЙМУРОДОВ ХОТЧИМЖОН АЛИЕВИЧ), 31.07.1974 г.р., Г. ТУРСУНЗАДЕ ТАДЖИКСКОЙ ССР;

23. АЛИЕВА ДИАНА ИСРАПИЛОВНА*, 27.07.1990 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

24. АЛХАСОВА ПАТИМА ШАМИЛЕВНА*, 12.07.2000 г.р., Г. МОСКВА;

25. АМРИЕВ АЛИ БЕСЛАНОВИЧ*, 21.07.1997 г.р., СТ. НЕСТЕРОВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

26. АНВАРЖОН УУЛУ УМИДЖОН*, 05.03.1992 г.р., Г. ДУШАНБЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

27. АНИСИМОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ, 25.11.1991 г.р., ПОС. СВАТКОВО,СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

28. АППАЕВ ИСЛАМ МУХАМАТОВИЧ*, 17.09.1988 г.р., Г. ТЫРНЫАУЗ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

29. АРСАМАКОВ ИЛЬЯС МАГОМЕТОВИЧ*, 13.01.1990 г.р., Г. МАЛГОБЕК ЧИАССР;

30. АСАДУЛАЕВА СААДАТ ГАДЖИЕВНА*, 01.01.1933 г.р., С. ХАРАЧИ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

31. АСХАБОВ АБДУЛА АСХАБОВИЧ*, 15.03.1976 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

32. АХМЕДОВ САЙДИЛЛО СОДИКЖАНОВИЧ*, 08.07.1985 г.р., С. НАРИМАН ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ ССР;

33. БАБАЕВА АЛЕТА САБИТОВНА*, 07.12.1993 г.р., С. ГЕДЕЗЕЙХУР КУСАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН;

34. БАБАЕВА АНЖЕЛА САБИТОВНА*, 12.11.1992 г.р., С. ГЕДЕЗЕЙХУР КУСАРСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА;

35. БАЙЧОРОВ АЛИБЕК ХАЛИЛОВИЧ*, 21.01.1990 г.р., С. ТЕРЕЗЕ МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

36. БАТАЕВ ИСЛАМ РУСЛАНОВИЧ*, 26.07.1984 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

37. БАТЫРОВ АЗМАТГИРИ МАГОМЕДОВИЧ*, 27.11.1994 г.р., СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

38. БАТЫРОВ НАЗИР ИЛЬЯСОВИЧ*, 17.10.1984 г.р., ПОС. МАМЕДКАЛА ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

39. БЕЗБОРОДОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 15.12.1994 г.р., Г. ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

40. БЕКЕТОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ*, 25.08.1998 г.р., СТ. ЗАГЛЯДИНО АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

41. БЕЛЕЦКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 29.04.1986 г.р., Г. МОСКВА;

42. БОБОЕВ ГЕОРГИЙ АБДУРАУФОВИЧ*, 09.05.1995 г.р., Г. ИСФРА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

43. БОГАТЫРЕВА МАРЕТ НУХИЕВНА*, 09.11.1984 г.р., Г. ТЮМЕНЬ;

44. БОЙМОНОВ ДЖУМАХОН КУРБОНАЛИЕВИЧ*, 28.03.1985 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

45. БОРИСЕВИЧ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 11.01.1973 г.р., Д.КАПЛАНЦЫ БЕРЕЗИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

46. БУНГУЕВ ЗЕЛИМХАН СУЛУМБЕКОВИЧ*, 30.06.1991 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

47. БУНГУЕВ ЮНУС САЛАМБЕКОВИЧ*, 19.08.1992 г.р., С. АЧХОЙ-МАРТАН ЧИР;

48. БУРХОНОВ СУЛАЙМОН*, 15.09.1995 г.р., Г. ВАХШ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

49. БУРХОНОВ ЭММОМ АБДУЛМУМИНОВИЧ*, 12.06.1984 г.р., ПОС. КУКЛИК ТАДЖИКОБАДСКОГО РАЙОНА ТАДЖИКСКОЙ ССР;

50. БУТТАЕВ РУСЛАН РЕЗВАНОВИЧ*, 08.09.1988 г.р., Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

51. БУХАТКИН КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ, 05.04.1963 г.р., Г. СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

52. ВАЛИУЛЛИН АЛЬБЕРТ РАФИКОВИЧ*, 29.05.1974 г.р., Г. КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

53. ВАЦАЕВ ИДРИС БАУДИЕВИЧ*, 18.10.1972 г.р., Г. ГУДЕРМЕС ЧИАССР;

54. ВЕДРОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21.09.1992 г.р., Г. ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

55. ВЕДЫШЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 24.06.1986 г.р., Г. МОСКВА;

56. ВЕЛИХАНОВА АКСАНА БЕЙБАЛАЕВНА*, (ГАСАНОВА АКСАНА БЕЙБАЛАЕВНА), 03.05.1985 г.р., ПОС. БЕЛИДЖИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

57. ВОЛЖАНИН ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ, 28.08.1989 г.р., Г. ЙОШКАР-ОЛА МАРИЙСКОЙ АССР;

58. ГАБИБУЛЛАЕВА ЭЛЬНАРА РАУЗОВНА*, 15.08.1995 г.р., С. НЮТЮГ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

59. ГАДЖИМУРАДОВ ТЕЙМУР САВЗИЕВИЧ*, 20.03.1991 г.р., Г. БАКУ;

60. ГАДЖИМУСТАФАЕВА ГЮЛЬБАГАР КЮРЕБЕКОВНА*, 10.07.1965 г.р., С. ТУРАГ ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

61. ГАДЖИМУСТАФАЕВА МЕДИНА САИДОВНА*, 19.03.1996 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

62. ГАЗАЛИЕВ ЗАЛИМХАН АКИРОВИЧ*, 28.05.1992 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

63. ГАИРБЕГОВ ЗАУР МАГОМЕДОВИЧ*, 17.04.1987 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

64. ГАЛАМБИЦА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ*, 31.01.1984 г.р., Г. КРАСНЫЙ ЛУЧ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

65. ГАЛИЕВ РУФАТ РАФАИЛЬЕВИЧ*, 23.03.1990 г.р., С. БИРЮКОВКА ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

66. ГАМЗАЕВА АСИ НУРУТДИНОВНА*, 26.05.1993 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

67. ГАНИЕВ ИЛЕЗ ИСМАИЛОВИЧ*, 21.11.1985 г.р., С. КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

68. ГАНИЕВ МАГОМЕД АХМЕДОВИЧ*, 26.01.1989 г.р., С. ВЕРБОВЫЙ ЛОГ ДУБОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

69. ГАСАНОВА АЛЛА ТАГИРОВНА*, 13.10.1981 г.р., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

70. ГИЯЗОВ КАМОЛИДДИН САЛОХИТДИНОВИЧ*, 27.01.1986 г.р., Г. БУХАРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

71. ДЕРГАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 25.11.1990 г.р., Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ;

72. ДЖАВАТХАНОВ ГАДЖИМУРАД ДЖАВАТХАНОВИЧ*, 28.09.1986 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

73. ДЖАВАТХАНОВ ШАМИЛЬ ДЖАВАТХАНОВИЧ*, 19.10.1987 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

74. ДЖУМАГУЛОВА ЗАРИНА ЗИНУЛЛАЕВНА*, 10.01.1993 г.р., П. ПРИКАСПИЙСКИЙ НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

75. ДОЗАРИЕВ МАГОМЕД ИССАЕВИЧ*, 20.06.1993 г.р., Г .НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

76. ДОРОХИН КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, 30.05.1978 г.р., Г. ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

77. ЕЛИСЕЕВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, 29.05.1988 г.р., Г. ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

78. ЖЕЛНОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, 29.07.1984 г.р., Г. БИРОБИДЖАН ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ;

79. ЖОНКУЛОВ АКМАЛ ХАНИМОВИЧ*, 03.04.1988 г.р., Г. КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ;

80. ЗАЙНАЛОВ ИСЛАМ НАБИЮЛЛАЕВИЧ*, 02.02.1990 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

81. ЗАУТАДЗЕ ЭЛЬНАРА АНВАРОВНА*, 30.09.1992 г.р., Г. МАЛГОБЕК РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ;

82. ЗИЕЕВ УМЕДЖОН ХАСАНОВИЧ*, 06.05.1995 г.р., Г. КУРГАН-ТЮБЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

83. ИСКАНДЕРОВ ШАМИЛЬ АБДУРАХМАНОВИЧ*, 03.04.1989 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

84. ИСМАИЛОВ КАЗБЕК ЗАГИДИНОВИЧ*, 15.08.1994 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

85. КАДИРОВ САДАМ ЗИЛЬФИКАРОВИЧ*, 11.08.1994 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

86. КАЗИХАНОВ КАХРИМАН АРЗИМАНОВИЧ*, 20.11.1988 г.р., С. КАРАДАГЛЫ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

87. КАЗИХАНОВ РИЗВАН НУРУЛЛАЕВИЧ*, 28.05.1985 г.р., ПОС.ИЛЬИЧА ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

88. КАЛАБЕКОВ АЛИ КАЛАБЕКОВИЧ*, 03.02.1992 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

89. КАЛУГИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 12.06.1993 г.р., С.ВОЖОВО КРОМСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

90. КАРКУСОВА ЗАРИНА ЛЬВОВНА, 07.09.1977 г.р., ПОС. ДЖАВА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ;

91. КАРЫМОВ АМИР ТИМУРБУЛАТОВИЧ*, 02.07.1977 г.р., Г. ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

92. КЕРИМОВА КАМИЛЛА КЕРИМОВНА*, 13.12.1989 г.р., С. КУЛЛАР ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

93. КОЛОТОВЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 07.12.1985 г.р., П.Г.Т. КИРОВСКОЕ КИРОВСКИЙ РАЙОН КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ УКР. РЕСП.;

94. КОРОБОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 24.06.1991 г.р., Г. ВОЛОГДА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

95. КРУЗЕ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 04.06.1994 г.р., Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;

96. КРУШЕНОВ КАНАТ МУРАТОВИЧ, 11.07.1976 г.р., СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА (С/З ИМ. ЦВИЛЛИНГА), ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

97. КУВИКОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ, 04.11.1986 г.р., Г. ДОНЕЦК УКРАИНЫ;

98. КУРБАНОВА ХАМИСАТ ШАЙИХОВНА*, 27.03.1993 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

99. ЛАЗАРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27.09.2000 г.р., Г. ШУМИХА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

100. ЛАНБИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 26.09.1997 г.р., Г. ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

101. ЛАПЫШЕВ ДАВИД АЛЕКСЕЕВИЧ, 09.07.2000 г.р., Г. КРАСНОЯРСК;

102. ЛЫКОВ АНАТОЛИЙ ИГОРЕВИЧ*, 26.11.1983 г.р., С. СЕРГИНО НЫТВЕНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ;

103. МАГАМЕДОВ АХМЕД ИГРАМУДИНОВИЧ*, 16.09.1986 г.р., Г. ЧАРДЖОУ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН;

104. МАГОМЕДАЛИЕВ АРСЕН МУРТАЗАЛИЕВИЧ*, 26.08.1972 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

105. МАГОМЕДОВ ЭЛЬДАР АХМЕДОВИЧ*, 12.06.1989 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ;

106. МАГОМЕДОВА МААЗАТ ШАРАПУДИНОВНА*, 15.08.1986 г.р., С. ГИМРЫ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

107. МАМЕДОВА САМРИДА ЭЛИФХАНОВНА*, 05.02.1989 г.р., С АГЛОБИ ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН РОССИЯ;

108. МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 31.01.1993 г.р., Г. ТАМБОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

109. МАХМУДОВ БАГИР АБДУЛМАЛИКОВИЧ*, 24.04.1994 г.р., С. ДЖУЛЬДЖНИФ ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

110. МАХМУРОДОВ ДИЛШОД САЙДАЛИЕВИЧ*, 28.02.1998 г.р., Г. ИСАЕВ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

111. МЕРЖОЕВ СУЛАМБЕК МУСАЕВИЧ*, 03.04.1998 г.р., СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

112. МЕРЖОЕВ ТИМУРЛАН ИНГИСХАНОВИЧ*, 03.05.1983 г.р., С. КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАСССР;

113. МЕЩЕРЯКОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 22.01.1991 г.р., Г. ПЕЧОРА КОМИ ССР;

114. МОВСУМОВА СЕИДЗАДЕ СЕИДРЗАЕВНА*, 31.12.1998 г.р., Г. ДЕРБЕНТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

115. МОЛЧАНОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 24.04.1998 г.р., П. ХОМУТОВО НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

116. МОЛЧАНОВ МУРАД АНДРЕЕВИЧ*, 15.08.1993 г.р., Г. АДЫГЕЙСК ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ;

117. МУЖЕХОЕВ МУРАД МАГОМЕТОВИЧ*, 28.07.1993 г.р., Г. МАЛГОБЕК РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

118. МУРАДАЛИЕВ ШАХВЕЛЕД ДЖАВИДОВИЧ*, 20.12.1987 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

119. МУСАЕВ АРСЕН МУСАЕВИЧ*, 09.09.1986 г.р., ПГТ. ОКТЯБРЬСКИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

120. МУСАЕВ ТАГИР РАМАЗАНОВИЧ*, 11.03.1982 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

121. МУСАЕВ ХИРАМАГОМЕД ГАДЖИЕВИЧ*, 03.10.1992 г.р., С. ХОТОДА ШАМИЛЬСКОГОЙ РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

122. НАБИЕВА ЛЕЙЛА ЭРЗИМАНОВНА*, 11.03.1993 г.р., С. КУЛЛАР ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН РОССИЯ;

123. НАДЖБУДИНОВ ФАРХОД АБУМУСЛИМОВИЧ*, 12.06.1984 г.р., ПОС. САБЗАЗОР ДЖОМОАТА ЛАНГАРИ-ШОХ ТАДЖИКОБАДСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

124. НАЗИМОВ СУХРОБДЖОН ТАЛБОНОВИЧ*, 08.02.1977 г.р., Г. КАЛИНАБАД КУРГАН-ТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКСКУОЙ ССР;

125. НАПЛАВКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ*, 19.08.1974 г.р., Г. ИЖЕВСК УДМУРТСКОЙ АССР;

126. НАСРУЛАЕВ АБРИК МИСРИХАНОВИЧ*, 13.07.1994 г.р., С. САРДАРКЕНТ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

127. НАСРУЛАЕВ АТЛУХАН МИСРИХАНОВИЧ*, 23.06.1992 г.р., С. САРДАРКЕНТ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

128. НАСЫРОВ КАХРАМОН ДИЛЬМУРАТОВИЧ*, 05.06.1990 г.р., Г. ОШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

129. НИКОНОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 18.05.1988 г.р., Г. КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

130. НИМАТУЛАЕВ ИБРАГИМ УВЕЙСОВИЧ*, 11.03.1997 г.р., С. КВАНХИДАТЛИ БОТЛИХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

131. НОЗИМОВ ФАРХОДЖОН ХОМИДЖОНОВИЧ*, 05.07.1976 г.р., САВХОЗ САБЗАВОТ КУРГАН-ТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКСКОЙ ССР;

132. НУРМАГОМЕДОВА ТАВУС ОМАРОВНА*, 02.10.1963 г.р., С. БУХТЫ ГУНИБСКОГО РАЙОНА;

133. ОЗДОЕВ АХМЕД МУСАЕВИЧ*, 16.03.1985 г.р., Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

134. ОМАРОВ АЗЕР ОКТАЙ-ОГЛЫ*, 26.08.1983 г.р. ;

135. ПАВЛОВСКИЙ ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 05.02.1992 г.р., ПОС. МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

136. ПОВЕРГАНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 25.01.1997 г.р., Г. ГРЯЗОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

137. ПУЧКОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ, 24.03.1987 г.р., Г. КУРГАН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

138. РАДЖАБОВ РАДЖАБ АХМЕДХАНОВИЧ*, 11.02.1953 г.р., С. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

139. РАМАЗАНОВ ИЗМИР СЕЙФУДИНОВИЧ*, 06.06.1982 г.р., С. ХРЮГ АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

140. РАМАЗАНОВ ИЛЬЯС АЛИБЕКОВИЧ*, 22.11.1991 г.р., С. МУРГУК СЕРГОКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

141. РАМАЗАНОВ МАКСИМ ГРАМУДИНОВИЧ*, 21.07.1997 г.р., С. ПАЗЕЛКИ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

142. РАМАЗАНОВА ДЖАМИЛЯ НАДИРОВНА*, 16.06.1994 г.р., ПОС. БЕЛИДЖИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН РОССИЯ;

143. РАУПОВ АБДУЛГАФОР МУСТАФОЕВИЧ*, 18.06.1983 г.р., ПОС. САБЗАЗОР ДЖОМОАТА ЛАНГАРИ-ШОХ ТАДЖИКОБАДСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

144. РАУПОВ АМРАДЖОН МУСТАФОЕВИЧ*, 06.07.1980 г.р., ПОС. САБЗАЗОР ДЖОМОАТА ЛАНГАРИ-ШОХ ТАДЖИКОБАДСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

145. РАХМАТШОЕВ ЗУРИБЕК АХМАДШОЕВИЧ*, 15.05.1966 г.р., Г. ДУШАНБЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

146. РУСАНОВ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ, 01.06.1998 г.р., Г. КИРОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

147. САДЫКОВ ЖУРАХОН ШУХРАТОВИЧ, 08.02.1982 г.р., С. АРАВАН АРАВАНСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН;

148. САИТОВ ЛЕНАР АЗАТОВИЧ*, 25.05.1987 г.р., Г. АЗНАКАЕВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

149. САКОВЦЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20.05.1982 г.р., Г. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

150. САЛАЕВА ГУЛЬНАРА ЭРКИНОВНА*, 03.10.1992 г.р., Г. АСТРАХАНЬ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

151. САЛИЕВА ИРИНА КУРБАНХАЖИЕВНА*, 22.03.1989 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

152. САЛИХОВ КАРОМАТУЛЛО АБДУЛЛОЕВИЧ*, 25.03.1989 г.р., С. БАЛХАК ШАХРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

153. САЛМАНОВ ДЖАЛАЛДИН СУЛАЙМАНОВИЧ*, 02.10.1992 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

154. САТТАРОВА КАРИНА ТАХИРОВНА*, 19.04.1992 г.р., Г. ЧАРДЖОУ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН;

155. САТУБАЛДИН ТАЛГАТ БАРЛЫКОВИЧ, 20.09.1989 г.р., С.ВОЗДВИЖЕНКА БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

156. САУТИЕВ АБАБУКАР РУСЛАНОВИЧ*, 28.06.1996 г.р., Г. МАЛГОБЕК РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

157. СЕМАКИН ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, 01.05.1976 г.р., Г. ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

158. СЕРЯПИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 02.07.1995 г.р., С. ПИТЕРКА ПИТЕРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

159. СИДОРЕНКО КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ, 09.12.1995 г.р., Г. РЯЗАНЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

160. СИЕВУШИ ДАВРОНЗОД*, 24.06.2000 г.р., Г. ВАХДАТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

161. СМОТРОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, 15.09.2000 г.р., Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

162. ТАБУКОВ АБДУЛНАСИР ГАСАЙНИЕВИЧ*, 01.03.1968 г.р., С. ГЕБА АКУШИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

163. ТАЙГИБОВ МАГОМЕД ИБРАГИМОВИЧ*, 01.08.1991 г.р., Г. КАСПИЙСК ДАССР;

164. ТАНГИЕВ ТАМЕРЛАН САЛМАНОВИЧ*, 16.07.1993 г.р., Г. МАЛГОБЕК РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

165. ТЕМИРХАНОВ ИБРАГИМ ЗЯУДИНОВИЧ*, 18.05.1995 г.р., СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ;

166. ТЕММОЕВ РУСТАМ ШАКМАНОВИЧ*, 13.10.1992 г.р., Г. ТЫРНЫАУЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

167. ТОЛКАЧЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 12.05.1977 г.р., Г. МОСКВА;

168. ТРОФИМОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 08.05.1993 г.р., Г. ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

169. ТУМГОЕВ МАГОМЕД РУСЛАНОВИЧ*, 16.12.1986 г.р., Г. НАЗРАНЬ ЧИАССР;

170. ТУРОНОК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 07.12.1983 г.р., Г. СУОЯРВИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ;

171. УБАЙДОВ САЙЕДШОХ ИЗАТУЛЛОЕВИЧ*, 20.06.1984 г.р., Ш.ЧИНОР С/С ЧОРТЕППА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ТАДЖИКСКОЙ ССР;

172. УЗБЕКОВ ТИМУР НАРИМАНОВИЧ*, 27.03.1990 г.р., Г. АНГРЕН ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

173. УМАРОВ АЛИ ГАДЖИЕВИЧ*, 27.07.1987 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

174. УМАРОВ АЛИХАН ОСМАНОВИЧ*, 02.12.1983 г.р., СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

175. УМАРОВ РУСЛАН МАГОМЕТОВИЧ*, 19.10.1981 г.р., СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

176. УМАРОВ УСМАН УМАРОВИЧ*, 30.05.1995 г.р., Г. ДЖАЛАЛ-АБАД ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

177. УМЕРОВ ДИЛЬМУРАТ СУЛЕЙМАНОВИЧ, 30.03.1963 г.р., П. САВАЙ КУРГАНТЕПИЙСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

178. УРУНБОЕВА КАМИЛА МАХМУДАЛИЕВНА*, 29.05.1983 г.р., КУРГАН-ТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАДЖИКСКОЙ ССР;

179. УСМАНОВ ФИРДАВС МУХТОРОВИЧ*, 13.12.1981 г.р., Г.ДУШАНБЕ ТАДЖИКСКОЙ ССР;

180. ФАТКУЛЛИН РУСЛАН ГАЗУЛЛОВИЧ*, 03.07.1983 г.р., Д. АЛИФКУЛОВА КУНАШАКСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

181. ФЕДОНЕНКО НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, 22.04.1994 г.р., Г. ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

182. ФИЛИППОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 10.06.1986 г.р., Г. ОТРАДНЫЙ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ;

183. ФОМИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 02.09.1996 г.р., П. НИКОЛАЕВКА СМИДОВИЧСКОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ;

184. ХАБИБУЛЛИН РИФАТ РАФХАТОВИЧ, 23.06.1969 г.р., С. КАПЛАНБЕК САРЫАГАЧСКОГО РАЙОНА ЧИМКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ;

185. ХАЛИЛОВ РАФИС НУРИТДИНОВИЧ*, 02.04.1976 г.р., С.,ХАЛИТОВО КУНАШАКСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

186. ХАЛИЛОВ СИЁВУШ РУСТАМОВИЧ*, 30.04.1989 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

187. ХАМИДОВ РАХИМДЖОН БОЗОРБОЕВИЧ*, 13.01.1990 г.р., Г. ОРДЖОНИКИДЗЕАБАД ТАДЖИКСКОЙ ССР;

188. ХАМИДУЛЛИН ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ, 20.06.1999 г.р., Г. КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН;

189. ХАСАРОВ МАГОМЕД СУЛУМБЕКОВИЧ*, 20.05.1979 г.р., С. АЧХОЙ-МАРТАН ЧИАССР;

190. ХАТУЕВ ИСКАНДЕР РИХАРДОВИЧ*, 09.06.1995 г.р., С. ЗНАМЕНСКОЕ ЧЕЧЕНСКой РЕСПУБЛИКИ;

191. ХАЦКОВ ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 06.07.1993 г.р., С. ЕЛОВО ЕЛОВСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ;

192. ХАШЕГУЛЬГОВ МАКШЕРИП АЛИХАНОВИЧ*, 27.09.1990 г.р., СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

193. ХЕВРОНИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ*, 30.08.1986 г.р., Г. КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

194. ХИНЧАГАШВИЛИ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ*, 10.05.1994 г.р., Х. ДОРОФЕЕВ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

195. ХИСАМОВ ДЕНИС ФРАНГИЗОВИЧ*, 18.12.1983 г.р., ГОР. КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

196. ХИТАНАЕВ МАГОМЕД АЛИЕВИЧ*, 27.03.1999 г.р., С. НОВОСЕЛЬСКОЕ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

197. ХОДЖИЕВ ДАВЛАТЕР САИДЖОНОВИЧ*, 01.08.1987 г.р., Г. ДУШАНБЕ ТАДЖИКСКОЙ ССР;

198. ХУТИЕВ МУСЛИМ ЮСУПОВИЧ*, 02.04.1989 г.р., Г. ТЮМЕНЬ;

199. ЦИЦКИЕВ МУРАД МИКЕЛЬЕВИЧ*, 24.12.1985 г.р., Г. МАЛГОБЕК ЧИАССР;

200. ЦОКИЕВ ТИМУР БАШИРОВИЧ*, 25.08.1987 г.р., Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

201. ЦУКАЕВ ШАМИЛЬ ХОВХАЕВИЧ*, 21.09.1977 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

202. ЧЕБЫКИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, 31.07.1994 г.р., П. ПИНЮГ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

203. ЧЕРНЕНКО КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ, 30.12.1972 г.р., Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

204. ЧИСТИХИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25.06.1970 г.р., Г. ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

205. ШАНГЕРЕЕВ РАХИМ НАЖМУДИНОВИЧ*, 02.05.1992 г.р., С. КАРАГАС НОГАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

206. ШАРИПОВ ДИЛОВАРШО ТАШРИФОВИЧ*, 03.03.1985 г.р., П. ПАРХАР ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКСКОЙ ССР;

207. ШАШЕРИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 10.05.1980 г.р., Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

208. ШИХКЕРИМОВ АГАКЕРИМ ДЕКАБРЬЕВИЧ*, 22.01.1992 г.р., ПОС. ЧОГРАЙСКИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

209. ШМАТОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА*, 21.10.1986 г.р., Г. АЛУПКА;

210. ШОВАЛИЕВ ДАВЛАТБЕГ АБДУЛЛОЕВИЧ*, 26.02.1987 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

211. ШТЕРКЕЛЬ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ*, 07.04.1982 г.р., Г. БОГОРОДИЦК ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

212. ЭЙНАЛОВ АВЕЗХАН РОВШАН ОГЛЫ*, 02.02.1999 г.р., Г. ЕКАТЕРИНБУРГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

213. ЭСМУРЗИЕВ РУСТАМ РУСЛАНОВИЧ*, 19.08.1990 г.р., Г. ВЛАДИКАВКАЗ СОАССР;

214. ЭФЕНДИЕВ ИСЛАМ ЭРМЕНБИЕВИЧ*, 05.08.1993 г.р., Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

215. ЮДИН ВЛАДИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ, 29.04.1995 г.р., Г.НАРИМАНОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

216. ЮЛЧИЕВ РАВШАН АБАБАКИРЖАНОВИЧ*, 22.06.1979 г.р., С. КИЗИЛ-КИШЛАК КАРАСУЙСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КЫРГИСТАН;

217. ЯХНОВСКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ*, 05.10.1988 г.р., Г. СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

218. ЯХЬЯЕВ ЭЛЬДАР ЯХЬЯЕВИЧ*, 16.03.1983 г.р., Г.МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Организации и физические лица,

исключенные из Перечня организаций

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности

к экстремистской деятельности или

терроризму, на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6

Федерального закона от 07.08.2001

N 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АБАКИР УУЛУ БОЛОТБЕК 22.02.1977 г.р., С. ГУЛЬЧА АЛАЙСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

2. АНТОНЯН АНЮТА АРГАДЯНОВНА 06.12.1999 г.р., ГОРОД ЕССЕНТУКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

3. АРСАНОВ АНЗОР РАСЫМБЕКОВИЧ 28.10.1988 г.р., С. УРУС-МАРТАН УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

4. АУШЕВ МАГОМЕД МУССИЕВИЧ 16.09.1978 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

5. АХТАХАНОВ РАМАЗАН ШАИТОВИЧ 27.06.1957 г.р., Г. КАРАГАНДА;

6. АЮБОВ ИЛЬЯС ИСАЕВИЧ 05.02.1992 г.р., Г. КАРПИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

7. БАЗАНОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 25.11.1985 г.р., Г. ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

8. БАЙДУГАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 22.08.1989 г.р., ПОС. ЮЖНО-МОРСКОЙ, Г. НАХОДКА ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

9. БАЛАГОВ МУХАМЕД МУГАЗИРОВИЧ 06.08.1972 г.р., С. КАМЕНОМОСТСКОЕ ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА КБР;

10. БАРМИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 17.07.1992 г.р., Г. ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

11. БЕЙВА АБУБАКИР ЯХЪЯЕВИЧ 29.06.1959 г.р., С. КЕН-БУЛУНЬ ИССЫК-АТИНСКОГО РАЙОНА КЫРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

12. БЕСЕДА ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 29.12.1984 г.р., ПОС. УГОЛЬНЫЕ КОПИ АНАДЫРСКОГО РАЙОНА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

13. БОГОТОВ АСЛАН ХАСАНШЕВИЧ 30.05.1987 г.р., Г. ЧЕГЕМ-1 ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

14. БОЛУРОВ РУСЛАН АЛИМОВИЧ 27.01.1989 г.р., П. АЛИКОНОВКА Г. КИСЛОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

15. БЫЧКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 24.02.1979 г.р., С. ПАВЛОВСК ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

16. ВАКУЕВ МАРАТ САЛАМБЕКОВИЧ 27.03.1976 г.р., Г. АРГУН ЧИАССР;

17. ВИСАЕВ САЛАМБЕК ЯКУБОВИЧ 09.06.1978 г.р., С. ХИДИ-ХУТОР НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

18. ВОЛКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 27.11.1992 г.р., Г. БЕЛЁВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

19. ВОСКОБОЕВ АРТУР ИГОРЕВИЧ 16.12.1998 г.р., Г. НОВОПАВЛОВСК СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ;

20. ГЕВОРКЯН АРТУР БОРИСОВИЧ 31.12.1983 г.р., Г. БАКУ;

21. ГЕРАСИМОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 04.02.1994 г.р., Г. ДИМИТРОВГРАД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

22. ГОСТЯЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 22.09.1995 г.р., Г. ПЕНЗА;

23. ДАУДОВ ЮНУС РУСЛАНОВИЧ 03.05.1993 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

24. ДЖАШЕЕВ ДЖАТДАЙ БАТДАЛОВИЧ 21.03.1969 г.р., А. ЭЛЬТАРКАЧ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО РАЙОНА КЧР;

25. ДЖИОЕВ АРССАГ ДЖАНЛЕЕВИЧ (ДЖИОЕВ АРССАГ ДЖАНЛЕЕВИЧ)29.09.1998 г.р., СЕЛО СУНЖА ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ;

26. ДЖУРАЕВ АЛИШЕР МАМАРАСУЛОВИЧ 19.06.1978 г.р., ПОС. ИМ. ИСАЕВА КОЛХОЗАБАДСКОГО РАЙОНА ХАЛТОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

27. ДОБРИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ 25.01.1999 г.р., Г. ВОЛОГДА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

28. ДОТКУЛОВ МАРАТ МУХАМЕДОВИЧ 03.06.1989 г.р., Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

29. ДУРНОВЦЕВА КРИСТИНА ЮРЬЕВНА 27.08.1996 г.р., Г. АБАКАН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ;

30. ДЫШНИЕВ МАГОМЕД ХУСЕЙНОВИЧ 04.02.1982 г.р., С. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

31. ЕЖОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 09.10.1996 г.р., Г. КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

32. ЕРОХИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 23.09.1991 г.р., ПОС. ДУБРОВКА ДУБРОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ;

33. ЖАНОВ ИСЛАМ АСЛАНОВИЧ 20.02.1991 г.р., Г. БАКСАН БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

34. ЗАЙЦЕВ ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 23.10.1977 г.р., Г. ПРАГА ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

35. ЗАНИБЕКОВ ХИЗИР МУХАДИНОВИЧ 16.09.1970 г.р., С. В. ЖЕМТАЛА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

36. ИБРАГИМОВ РАМИЛЬ ГАСИМОВИЧ 04.01.1981 г.р., Г. КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

37. ИВАНОВ НИКИТА ИГОРЕВИЧ 04.07.1996 г.р., Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

38. ИЛАЕВ ХУСЕЙН МАКШАРИПОВИЧ 24.06.1990 г.р., С. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

39. ИПОЛИТОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ (ИППОЛИТОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ)17.10.1994 г.р., ПОС. ЗАВОДСКОЙ, Г. АРТЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

40. ИСАЕВ МАХАРБИ ТЕПСУРКАЕВИЧ 05.03.1989 г.р., С. ВЕДЕНО ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

41. КАБАНОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ 24.12.1986 г.р., Г. НОВОШАХТИНСК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

42. КАЗАНЦЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 10.06.1997 г.р., ГОРОД ОЗЕРСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

43. КАПЕЛЮШ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 10.08.1991 г.р., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД;

44. КАСЬЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 27.03.1990 г.р., Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;

45. КЕЛЬЩИКОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 07.08.1977 г.р., П. ЖЕШАРТ УСТЬ-ВЫМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

46. КИКТЕВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ 23.09.1997 г.р., Г. ОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

47. КОДЗОВ КАЗБЕК АСЛАНОВИЧ 07.11.1994 г.р., Г. БАКСАН БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

48. КОРСАКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 02.11.1983 г.р., Г. ЧЕРЕПОВЕЦ;

49. КОРТ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 11.01.1996 г.р., Г. МОСКВА;

50. КРИВИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 23.09.1971 г.р., Г. КУРГАН;

51. КУДРЯШОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.10.1981 г.р., Г. ВОЛОКОЛАМСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

52. КУЛИКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 19.06.1991 г.р., С. СТРОМЫНЬ НОГИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

53. КУНАШЕВ МУРАТ АУЕСОВИЧ 25.04.1991 г.р., С. КЫЗБЫРУН-3 БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

54. ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 28.11.1998 г.р., П. ШУШЕНСКОЕ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

55. МАХМУДОВ РУСЛАН МАУЛДИНОВИЧ 04.01.1975 г.р., С/З "СПУТНИК" МАЙСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

56. МАЦАЕВ МАГОМЕД ЛАУДИЕВИЧ 08.02.1977 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

57. МЕЛЬНИКОВ ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 10.04.1999 г.р., ПГТ УНИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

58. МИЛОВАНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 04.04.1988 г.р., Г. ИЖЕВСК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

59. МИРЗАЕВ ДЖАМАЛТИН МАГОМЕДТАГИРОВИЧ 23.05.1984 г.р., С. КАРАМАХИ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

60. МИРОШНИЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 27.05.1978 г.р., П. ОКТЯБРЬСКИЙ ВАНИНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;

61. МОРГУНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 14.03.1992 г.р., Г. АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

62. МОСКАЛЕВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 10.06.1985 г.р., Г. ОРЕЛ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

63. НАКРАЕВ ЭДИЛБЕК ЛЕМАЕВИЧ 02.08.1980 г.р., С. САМАШКИ АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

64. ПАВЛЕНКО АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 08.10.1996 г.р., Г. ЗЕЛЕНОКУМСК СОВЕТСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

65. ПЕТРИЧЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.09.1979 г.р., Г. ДРЕЗДЕН РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ;

66. ПИМОНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 11.07.1998 г.р., АЛТАЙСКИЙ КРАЙ;

67. ПОКАЛЬЧУК МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 18.08.1995 г.р., Г. ВЛАДИМИР;

68. ПОЛЕСОВОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 20.03.1993 г.р., ГОРОД КУРСК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ;

69. ПОЛЫГИН АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 24.08.1976 г.р., Г. НОВГОРОД;

70. РУБЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 25.04.1990 г.р., Г. БЕЛОМОРС КАРЕЛЬСКОЙ АССР;

71. САДИСОВ ИЛЬЯС ИССАЕВИЧ 09.12.1989 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

72. САДОВНИКОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ 11.02.1992 г.р., Г. КЕМЕРОВО;

73. СВЕТЛИЧНЫЙ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 04.02.1980 г.р., Г.КИСЕЛЕВСК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

74. СКВОРЦОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ 16.04.1996 г.р., Г. ИВАНОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

75. СМОЛЬНИКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 12.10.1989 г.р., ГОРОД АБАКАН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

76. СОКОЛОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 29.07.1986 г.р., Г. СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

77. СТАРКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 06.12.1995 г.р., Д. КАРАЛДА БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

78. ТАРАН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 25.10.1998 г.р., Г. КРАСНОДАР;

79. ТЕРХОЕВ НАЗАРБЕК ВАХАЕВИЧ 12.10.1991 г.р., СТ. АССИНОВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

80. ТОВСУЛТАНОВ ШАМИЛЬ ДЖЕЛЯНИЕВИЧ 18.02.1988 г.р., Г. АЛМА-АТА КАЗССР;

81. УМАТГИРИЕВ ИСЛАМ СУЛТАНОВИЧ 02.07.1987 г.р., С. УРУС-МАРТАН УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

82. ФАЯЗОВ МАРСЕЛЬ МИННУЛОВИЧ 08.10.1967 г.р., С. ЖЕЛТОЕ ПЯТИХАТСКОГО РАЙОНА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНСКОЙ ССР;

83. ХАДЖИЕВ АДАМ МОГДАНОВИЧ 28.11.1985 г.р., Г. ЧИМКЕНТ КАЗ.ССР;

84. ХАЛИДОВ РАМИН СИРАЖИДИНОВИЧ 18.08.1986 г.р., С. МАГАРАМКЕНТ МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА;

85. ХАЛИТОВ ИБРАГИМ МАГОМЕДОВИЧ 04.05.1966 г.р., С. КАРАМАХИ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

86. ЧАБДАЕВ БИСЛАН УСАМОВИЧ 02.10.1973 г.р., Х. БУДАРКА КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

87. ЧАНИЕВ ЗЯУДИН МАГОМЕДОВИЧ 19.07.1986 г.р., Г. ОРДЖОНИКИДЗЕ СОАССР;

88. ЧЕЛНОКОВ ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ 15.06.1986 г.р., Г. АБАКАН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

89. ЧЕРСИЕВ МУСА МАУЛИЕВИЧ 06.10.1984 г.р., С. АРШТЫ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

90. ЧЕША ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 17.05.1994 г.р., Г. КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

91. ШАГУН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 14.11.1991 г.р., Г. СМОРГОНЬ СМОРГОНСКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУСЬ;

92. ШАСТИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 24.09.1975 г.р., П. КУШЬЯ ИГРИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ АССР;

93. ШЕКА АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 07.10.1982 г.р., Г. БЕЛГОРОД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

94. ШЕМЯКИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 06.02.1991 г.р., Г. ОРЕЛ;

95. ШИХОВ АЗАТ ФАТТАХОВИЧ 11.04.1978 г.р., С. УЛЬТ-ЯГУН СУРГУТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

96. ШУБИНА-АБРАМОВА ИРРИНА СТАНИСЛАВОВНА (ИРЫЦАРЕВА ИРРИНА СТАНИСЛАВОВНА; МУХИНА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА; РАССКАЗОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА)22.01.1960 г.р., Г. ТОПКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

97. ЭЛИСИЕВ АБУБАКАР ОЛХОЗУРОВИЧ 11.07.1989 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

98. ЯКОВЛЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 27.02.1978 г.р., С. ПОДДОРЬЕ ПОДДОРСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

99. ЯНАЕВ ИСА АББАСОВИЧ 04.08.1986 г.р., ГОР. ДОЛМАТОВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

100. ЯРОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 29.09.1991 г.р., Г. ВЛАДИВОСТОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

101. ЯХЪЯЕВ ИСРАИЛ ШАХРУДДИНОВИЧ 15.07.1988 г.р., С. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

102. ЯХЪЯЕВ ЮСУП ИСМАИЛОВИЧ 17.05.1987 г.р., С. КАРАМАХИ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

Перечень предоставлен Росфинмониторингом