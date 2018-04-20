Орловчанку осудили за кражу кредитов

В Орловской области сотрудницу микрофинансовой организации признали виновной в тайном хищении вверенных ей денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Болховского районного суда.

Женщина работала в должности кредитного специалиста в офисе, расположенном в городе Болхове. Компания наделила ее правом самостоятельно выдавать микрозаймы клиентам. Она сама заключала договоры и проводила все операции.

В конце прошлого года сотрудница оформила несколько фиктивных кредитов на местных жителей и в результате присвоила себе около 105 тысяч рублей, возвращать которые не собиралась. Обман был вскрыт в этом году.

Суд признал женщину виновной и наказал штрафом в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.