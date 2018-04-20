СК проверит падение крана под Орлом

Следственные органы СК России по Орловской области организовали проверку по факту падения строительного крана, в результате которого пострадал рабочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в региональном СУ СК, инцидент произошел еще 18 апреля в райцентре Ливны на площадке по строительству семиэтажного дома. При разборе крана на землю рухнула его стрела.

В результате происшествия машинист получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение ЦРБ. Степень тяжести полученных им травм еще устанавливается. В строительной организации уже изъята служебная документация.

- В ходе доследственной проверки предстоит установить наличие либо отсутствие в действиях ответственных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), - отметили в СУ СК.