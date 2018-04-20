В Подмосковье мужчина умер, прождав врачей три часа

Житель Подмосковья умер от инфаркта, прождав медицинскую помощь около трех часов.

Трагедия произошла в Люберецком районе, сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона. Местный житель резко почувствовал себя плохо, начались сильные боли в груди. Его жена немедленно позвонила в "скорую помощь". Диспетчеры сказали, что быстро врачи не приедут - все заняты. Семья ждала "неотложку" полтора часа, потом женщина сама повезла супруга в Дзержинскую городскую больницу. Но и там свободных докторов не оказалось. Только спустя час к пациенту подошел медик и отправил его на ЭКГ. Обследование показало предынфарктное состояние, требовалась срочная реанимация. Пока мужчину доставляли в отделение экстренной помощи, он умер.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Изъята вся необходимая медицинская документация, врачей стационара и "скорой" будут допрашивать.