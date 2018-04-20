Ветер снес крышу с тульской многоэтажки

Порывы ветра повредили кровлю на четырехэтажном доме в селе Архангельское Тульской области.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 0.55.

Сильный ветер сбросил с крыши многоэтажки ее покрытие: полосы рубероида и листы изоляционного материала. Никто не пострадал.

- Системы жизнеобеспечения не нарушены, эвакуация людей в пункты временного размещения не требуется, - рассказали в МЧС.

Накануне Росгидромет предупредил жителей Тульской области об усилении северного ветра порывами до 17 метров в секунду.