По делу бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода арестованы два бизнесмена

Нижегородский районный суд заключил под стражу двух предпринимателей, которые, по версии следствия, были посредниками при получении взятки в 17 миллионов рублей бывшим главой администрации Нижнего Новгорода Олегом Кондрашовым и его заместителем Владимиром Приваловым.

По данным Следственного комитета России, преступление было совершено в 2012-2013 годах. Бывшие чиновники якобы получили деньги от одного из предпринимателей, который собирался построить крематорий, для чего требовалось выделение земельного участка. Также деньги платились за общее покровительство.

В обосновании ходатайства о необходимости ареста предполагаемых посредников следователь указал на то, что они могут согласовать с бывшим главой администрации Нижнего Новгорода свои показания либо же скроются. Сам Олег Кондрашов, напомним, объявлен в розыск. По некоторым данным, он находится за границей.

Как сообщили "РГ" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, обоим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца - по 16 июня 2018 года.

Напомним, ранее суд уже заключил под стражу на тот же срок Владимира Привалова.