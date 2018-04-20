На Алтае возбудили дело о химических ожогах у школьницы

В Барнауле по факту химического ожога, нанесенного 15-летней школьнице, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили "РГ" в СУ СКР по Алтайскому краю, дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным следствия, днем 10 апреля 2018 года в городе Барнауле девочка возвращалась из школы домой по улице Антона Петрова. Под окнами одного из домов неизвестный плеснул ей в лицо неустановленной жидкостью, предположительно, кислотой.

- В результате школьница получила химический ожог кожи лица I-II степени, что является тяжким вредом здоровью, - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Рязанцева.

По делу проводится судебно-медицинская экспертиза, следователи допрашивают свидетелей и потерпевших. По одной из версий, в школьницу мог плеснуть кислотой наркоман. По другой, она стала жертвой хулиганского поступка.