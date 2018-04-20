В Новосибирске из-за болезни пассажира экстренно сел Boeing из Москвы

Новосибирский аэропорт "Толмачево" экстренно принял борт, летевший рейсом Москва-Иркутск. Как рассказали "РГ" в пресс-службе воздушной гавани, решение о посадке командир экипажа принял из-за того, что одному из пассажиров во время полета стало плохо.

Самолет приземлился в сибирской столице в 5.46 утра по местному времени. У трапа уже дежурили вызванные службами аэропорта бригады скорой помощи, пассажира доставили в одно из медицинских учреждений Новосибирска.

Спустя полтора часа Boeing 737 вылетел в аэропорт назначения. В пресс-службе авиакомпании оперативно прокомментировать информацию отказались.