В Ленобласти начали проверку избиения ученика одноклассниками

Следственное управление СК РФ по Ленобласти начало проверку сообщений СМИ о том, что в Ломоносовском районе ученики шестого класса школы из поселка Большая Ижора избивают одноклассника и выкладывают видео издевательств в интернет.

Как отмечает пресс-служба ведомства, сейчас следователи перепроверяют все изложенные факты, чтобы восстановить полную картину происшедшего. По итогам проверки будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

История также привлекла внимание уполномоченного по правам ребенка Тамары Литвиновой. Как отмечается на ее официальном сайте, омбудсмен "возмущена ситуацией с избиением 12-летнего мальчика. Причиной называется то, что он уроженец Украины".

- Я посмотрела видео, на котором подростки жестоко избивают одноклассника. Это происходит прямо в классе при попустительстве взрослых. И тут возникает вопрос: где находились педагоги в это время? Почему никто из детей не заступился за него? - спрашивает Литвинова.

По ее словам, сегодня явно заметна тенденция к росту подростковой жестокости, что в первую очередь должно волновать комиссии по делам несовершеннолетних, школьных психологов и службы примирения. Поэтому профилактикой подобных явления нужно заняться незамедлительно. Впрочем, отметила детский омбудсмен, нельзя забывать, что мировоззрение и толерантное отношение ребенка к окружающим прежде всего формируется в семье. Тамара Литвинова заявила, что направит запрос о принятых мерах главе администрации Ломоносовского района.