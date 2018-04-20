В Сочи в ДТП с автобусом и фурой пострадали три человека

В Сочи на 163-м километре трассы А-147, недалеко от поселка Дагомыс рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком DAF. ЧП случилось около полудня 20 апреля. В результате происшествия с разными травмами госпитализированы три человека.

- Авария произошла из-за того, что водитель автобуса на мокрой дороге не справился с управлением и врезался в грузовик, - сообщил дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Пострадали три человека, они были доставлены в больницу с легкими травмами, их здоровью и жизни ничего не угрожает.

По данным полиции, в результате ДТП оказалась перекрыта трасса Джубга - Сочи. На этом участке ввели реверсивное движение, однако уже через полчаса проезжую часть удалось освободить, и движение восстановили. Его регулировкой занимались сотрудники ГИБДД. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.