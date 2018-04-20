Видео: В Краснодаре спецназ со стрельбой задержал двух мужчин

В Краснодаре на посту ДПС в районе станицы Елизаветинской спецназ МВД и Росгвардии провел операцию по задержанию двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Видеозапись того, как происходило задержание, появилась в интернете.

На записи видно, как к легковому автомобилю внезапно подъезжает затонированный микроавтобус, откуда выбегают сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах и с оружием в руках. Действия сопровождаются стрельбой сотрудников СОБРа, по словам правоохранителелй, холостыми патронами в воздух. За несколько секунд спецназовцы разбили стекла в легковом автомобиле, вытащили оттуда двоих мужчин и надели на них наручники.

- В Краснодаре проводились мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, - прокомментировал ситуацию оперативный дежурный ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В операции принимали участие сотрудники МВД и Росгвардии.

Пока правоохранители отказываются пояснять, в каком именно преступлении подозреваются задержанные мужчины и кто они. Известно, что позже полиция Краснодарского края планирует обнародовать пояснение по произошедшей ситуации.