Калужанке вернули пропавшего год назад сына

В Калужской области полиция смогла разыскать и вернуть матери сына, пропавшего больше года назад. Об этом сообщает региональное УМВД.

С заявлением о пропаже сына в полицию обратилась жительница Малоярославецкого района. Она рассказала, что ее сын уехал на поиски работы в Москву и очень долго не выходит на связь.

По заявлению матери полицейские объявили мужчину в розыск как утратившего родственную связь. Молодого человека искали больше года, но первоначальные поиски результатов не дали.

- Через год после пропажи мужчины полицейским удалось установить его местонахождение. Мужчина был найден и доставлен сотрудниками органов внутренних дел домой, - рассказали в МВД.

Выяснилось, что, приехав в столицу, сын калужанки не смог никуда трудоустроиться и остался без средств к существованию. У него не оказалось денег ни на обратный билет домой, ни на телефонную связь с матерью.

Вернувшись домой, мужчина решил, что теперь будет искать работу только в Малоярославецком районе и больше никуда не уедет. А мать поблагодарила полицейских за помощь в розыске сына.