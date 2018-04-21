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21.04.2018 08:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семье из обрушившегося во Владивостоке дома предоставят жилье

Текст: Юрий Батин

Семья, проживавшая в обрушившемся в ночь на субботу доме по улице Фонтанной во Владивостоке, сегодня переедет на новое место жительства, сообщили в администрации Приморского края.

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Дом был построен 100 лет назад. По словам директора приморского департамента по ЖКХ Елены Пархоменко, еще в 2015 году он официально был признан аварийным. Почти всем жильцам кроме одной семьи из семи человек предоставили другое жилье.

"По каким причинам эта семья не выехала из этого дома, сейчас выясняют следственные органы. Устанавливается, предоставлялось ли жилье из маневренного фонда, отказывались ли люди от предлагаемых вариантов", - пояснила Пархоменко.

Она отметила, что сотрудники мэрии города вместе с жильцами уже выбирают подходящее жилье. Сегодня же людям предоставят квартиру и помогут переехать в нее.

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Площадь трехэтажного кирпичного дома, который частично обрушился, составляет 256 квадратных метров. При обрушении никто не пострадал. Сейчас городские службы разбирают завалы, после чего остатки столетнего строения будут снесены.

Проверку по факту происшествия проводит региональное следственное управление СК РФ.

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