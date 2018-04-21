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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане поезд насмерть сбил мужчину и ребенка

В Зеленодольском районе Татарстана электропоезд насмерть сбил 25-летнего мужчину и восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает Приволжсккое следственное управление на транспорте СК РФ.

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По предварительным данным, накануне на перегоне Юдино - Васильево машинист пассажирского поезда, увидев, как два человека переходят железнодорожные пути в неположенном месте, применил экстренное торможение. Однако трагедию предотвратить не удалось: поезд наехал на людей, в результате чего оба получили смертельные травмы.

Известно, что мужчина работал в семье девочки разнорабочим. Он пошел в магазин и взял ребенка с собой. Проверяются данные о том, что погибший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Проводится проверка, по результатам которой в отношении машиниста будет принято прoцессуальное решение.

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