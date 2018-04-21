В Волжском две школьницы попали под колеса трактора

В городе Волжском Волгоградской области под колесами трактора оказались две школьницы. По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, одна из девочек госпитализирована.

Несчастный случай произошел 20 апреля во второй половине дня на улице Набережной. Две школьницы переходили дорогу на пешеходном переходе напротив дома №12. Только они успели ступить на проезжую часть, как тут же угодили под колеса трактора с прицепом.

По информации регионального ГУ МВД, в результате ДТП 12-летняя девочка с различными травмами была доставлена в больницу, а ее 14-летней подруге медпомощь оказали на месте, госпитализация не понадобилась.

Кстати, в тот же день под колеса автомобилей в Волгограде попали еще два 12-летних школьника. Один из них переходил проезжую часть дороги на улице 8-й Воздушной армии и угодил под колеса автомобиля Land Rover. Его водителя на остановил даже знак "Осторожно дети", в районе которого ребенок переходил улицу. С различными ушибами школьника отвезли в больницу.

Во втором случае мальчик хотел перебежать дорогу на улице Николая Отрады на запрещающий сигнал светофора и попал под машину Renault Logan, водитель которой просто не успел затормозить. С травмой головы ребенок также был госпитализирован.