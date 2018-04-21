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21.04.2018 12:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волжском две школьницы попали под колеса трактора

Текст: Ирина Поволоцкая (Волгоград)

В городе Волжском Волгоградской области под колесами трактора оказались две школьницы. По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, одна из девочек госпитализирована.

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Несчастный случай произошел 20 апреля во второй половине дня на улице Набережной. Две школьницы переходили дорогу на пешеходном переходе напротив дома №12. Только они успели ступить на проезжую часть, как тут же угодили под колеса трактора с прицепом.

По информации регионального ГУ МВД, в результате ДТП 12-летняя девочка с различными травмами была доставлена в больницу, а ее 14-летней подруге медпомощь оказали на месте, госпитализация не понадобилась.

Кстати, в тот же день под колеса автомобилей в Волгограде попали еще два 12-летних школьника. Один из них переходил проезжую часть дороги на улице 8-й Воздушной армии и угодил под колеса автомобиля Land Rover. Его водителя на остановил даже знак "Осторожно дети", в районе которого ребенок переходил улицу. С различными ушибами школьника отвезли в больницу.

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Во втором случае мальчик хотел перебежать дорогу на улице Николая Отрады на запрещающий сигнал светофора и попал под машину Renault Logan, водитель которой просто не успел затормозить. С травмой головы ребенок также был госпитализирован.

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