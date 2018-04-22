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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв ДТП под Тверью выросло до двух

Текст: Антон Валагин (Тверь)
Фото: СУ СКР по Тверской области Фото: СУ СКР по Тверской области
Фото: СУ СКР по Тверской области

Следственный комитет России сообщил о смерти второго пострадавшего в аварии с участием экскурсионного автобуса.

Фото: depositphotos.com
На Кубани в ДТП погибла велогонщица Лидия Плужникова

- В результате аварии погиб один человек, 12 пострадавших были доставлены в больницу. Один из раненых позднее скончался, -  рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Валерия Павлова.

Напомним, около 16 часов экскурсионный автобус Mercedes с паломниками, ехавший из Торжка в Тверь, на выезде из города ударился об отбойник, съехал с Калининского шоссе в кювет и опрокинулся набок. В автобусе находилось 38 человек. Пассажирка из Московской области погибла на месте, 12 человек с различными травмами доставлены в больницу Торжка. Семеро из них позже направлены на лечение в Тверь.

- Против 52-летнего водителя автобуса возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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