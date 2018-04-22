Число жертв ДТП под Тверью выросло до двух

Следственный комитет России сообщил о смерти второго пострадавшего в аварии с участием экскурсионного автобуса.

- В результате аварии погиб один человек, 12 пострадавших были доставлены в больницу. Один из раненых позднее скончался, - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Валерия Павлова.

Напомним, около 16 часов экскурсионный автобус Mercedes с паломниками, ехавший из Торжка в Тверь, на выезде из города ударился об отбойник, съехал с Калининского шоссе в кювет и опрокинулся набок. В автобусе находилось 38 человек. Пассажирка из Московской области погибла на месте, 12 человек с различными травмами доставлены в больницу Торжка. Семеро из них позже направлены на лечение в Тверь.

- Против 52-летнего водителя автобуса возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.