Сергей Собянин посетил в больнице пострадавших от шторма

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал сегодня в городской клинической больнице имени Юдина и встретился с москвичами, пострадавшими от урагана. Сюда накануне вечером доставили двух мужчин: один из них получил травму головы во время падения дерева на автомобиль, второго госпитализировали с травмой руки. Мэру пострадавшие рассказали, как развивались события перед ударом стихии и насколько быстро среагировали городские службы спасения.

Главный врач больницы Денис Проценко рассказал главе города, что состояние пациентов в данный момент оценивается, как стабильное. Собянин попросил его следить за дальнейшим самочувствием пострадавших и пожелал им скорейшего выздоровления.