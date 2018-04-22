На Кубани возбудили дело после гибели известной велогонщицы

Следователи отдела МВД РФ по Геленджику возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого виновника ДТП, в котором погибла 24-летняя российская велогонщица Лидия Плужникова.

Как писала "РГ", Плужникову, ехавшую на велосипеде по улице Каштановая в селе Архипо-Осиповка, сбил 17-летний новороссиец, не имевший водительских прав. Девушка скончалась на месте аварии.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Виновник ДТП находится под подпиской о невыезде.